Мужчинам раскрыли рабочие техники доведения партнерши до оргазма

Сексологи Шадин Фрэнсис и Джиджи Энгл подсказали надежные техники, которые помогут довести женщину до оргазма. Их советы приводит Men's Health.

Фрэнсис призвала мужчин не зацикливаться на оргазме и не спрашивать в процессе близости партнершу, достигла она кульминации или нет. «Ирония в том, что чем больше женщина думает об оргазме, тем меньше вероятность, что она его испытает», — объяснила сексолог.

Чтобы по-настоящему возбудить партнершу, она посоветовала найти сексуальную фантазию, которая ей нравится. Фрэнсис утверждает, что эротические фантазии могут довести до оргазма женщин даже с очень низким либидо. «Попробуйте ролевую игру или расскажите ей эротическую историю», — предложила она.

Энгл добавила, что самый действенный способ доставить удовольствие женщине — это стимуляция клитора. По ее словам, в некоторых позах делать это удобнее. Так, поза «лотос», когда мужчина сидит в позе лотоса, а женщина садится сверху и обхватывает его ногами, обеспечивает близкий контакт и нужную стимуляцию. «Нужный эффект обеспечивает то, что в этой позиции приходится двигаться вперед и назад, а не вверх и вниз», — объяснила она.

Также сексолог считает, что удовольствие в постели напрямую зависит от хорошей прелюдии, в которую можно включить использование секс-игрушек.

Ранее сексопатологи Лоуренс Сигел и Джесси Кан подсказали лучшие позы для пожилых. По их мнению, в этом возрасте подходят позиции, которые не требуют больших усилий, к примеру модифицированная миссионерская поза.