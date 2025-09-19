Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 19 сентября 2025Забота о себе

Мужчинам раскрыли рабочие техники доведения партнерши до оргазма

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Сексологи Шадин Фрэнсис и Джиджи Энгл подсказали надежные техники, которые помогут довести женщину до оргазма. Их советы приводит Men's Health.

Фрэнсис призвала мужчин не зацикливаться на оргазме и не спрашивать в процессе близости партнершу, достигла она кульминации или нет. «Ирония в том, что чем больше женщина думает об оргазме, тем меньше вероятность, что она его испытает», — объяснила сексолог.

Чтобы по-настоящему возбудить партнершу, она посоветовала найти сексуальную фантазию, которая ей нравится. Фрэнсис утверждает, что эротические фантазии могут довести до оргазма женщин даже с очень низким либидо. «Попробуйте ролевую игру или расскажите ей эротическую историю», — предложила она.

Энгл добавила, что самый действенный способ доставить удовольствие женщине — это стимуляция клитора. По ее словам, в некоторых позах делать это удобнее. Так, поза «лотос», когда мужчина сидит в позе лотоса, а женщина садится сверху и обхватывает его ногами, обеспечивает близкий контакт и нужную стимуляцию. «Нужный эффект обеспечивает то, что в этой позиции приходится двигаться вперед и назад, а не вверх и вниз», — объяснила она.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Также сексолог считает, что удовольствие в постели напрямую зависит от хорошей прелюдии, в которую можно включить использование секс-игрушек.

Ранее сексопатологи Лоуренс Сигел и Джесси Кан подсказали лучшие позы для пожилых. По их мнению, в этом возрасте подходят позиции, которые не требуют больших усилий, к примеру модифицированная миссионерская поза.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нормально наклянчили». Захарова прокомментировала наличие у Умерова недвижимости в США. Его семье принадлежат 8 элитных домов

    Украине предререкли крах

    Слуцкий рассказал Путину о посещении мигрантского гетто в российском городе

    Журналист рассказал о поднимающемся в среде украинцев бунте против Зеленского

    Кадыров ответил критикующим награды и должности 17-летнего сына Адама

    Подполье сообщило об ударе по сборке дронов в Харьковской области

    Мужчинам раскрыли рабочие техники доведения партнерши до оргазма

    Батальон наемников ВСУ понес большие потери в Харьковской области

    Психолог объяснил выбор шляпы Мелании Трамп

    Американцы изменили мнение о роли США в войне Израиля в Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости