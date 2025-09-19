На учениях «Запад» заметили надувные Су-30

Надувной макет истребителя Су-30 на учениях «Запад-2025» показали на фото

Надувные макеты боевых самолетов, которые используют для обмана противника, применили на недавно завершившихся учениях «Запад-2025». На соответствующий кадр обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фото можно заметить палубный истребитель Су-33 морской авиации Северного флота, стоящий возле макета самолета Су-30. Кадр сделали во время отработки вывода авиатехники из-под удара условного противника.

Такие макеты используют для обмана разведки противника. На спутниковых снимках или в объективе дрона их можно принять за настоящий самолет.

Ранее в сентябре обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу допустил, что Киев внимательно изучит кадры с российскими муляжами. Он подчеркнул, что в зоне СВО нарастили использование ложных целей.

В том же месяце руководитель объединения добровольцев «Своих не бросаем» Андрей Дерябин рассказал о сборке макетов минометов из обрезков труб, которые позволяют истощать боекомплект противника.