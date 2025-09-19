Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:05, 19 сентября 2025Наука и техника

На учениях «Запад» заметили надувные Су-30

Надувной макет истребителя Су-30 на учениях «Запад-2025» показали на фото
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Надувные макеты боевых самолетов, которые используют для обмана противника, применили на недавно завершившихся учениях «Запад-2025». На соответствующий кадр обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фото можно заметить палубный истребитель Су-33 морской авиации Северного флота, стоящий возле макета самолета Су-30. Кадр сделали во время отработки вывода авиатехники из-под удара условного противника.

Такие макеты используют для обмана разведки противника. На спутниковых снимках или в объективе дрона их можно принять за настоящий самолет.

Материалы по теме:
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение. Как они меняют ход СВО?
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение.Как они меняют ход СВО?
10 января 2025
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Ранее в сентябре обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу допустил, что Киев внимательно изучит кадры с российскими муляжами. Он подчеркнул, что в зоне СВО нарастили использование ложных целей.

В том же месяце руководитель объединения добровольцев «Своих не бросаем» Андрей Дерябин рассказал о сборке макетов минометов из обрезков труб, которые позволяют истощать боекомплект противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последствия будут неизбежны». В США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?

    Звезда «Уральских пельменей» показала фигуру в крошечном бикини

    Гражданина России развернули на границе европейского государства

    На учениях «Запад» заметили надувные Су-30

    В Азербайджан впервые прибыл высокопоставленный армянский чиновник

    Звезда итальянской оперы рассказал о любви к России

    Охотники поймали 317-килограммового аллигатора

    В России рассказали о приравнивании одного действия граждан к госизмене

    Газ в Европе подешевел

    В Кремле рассказали о действиях Путина по мирному урегулированию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости