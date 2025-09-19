Ношеные носки Егора Крида выставили на продажу со словами «до сих пор пахнут»

Ношенные носки певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) выставили на продажу. На объявление в сети обратило внимание издание «Абзац».

Отмечается, что предметы одежды продает девушка, утверждающая, что занимается с артистом в одном спортзале. «Продам тому, кто назовет наибольшую цену. Можете делать любые проверки, хоть на ДНК. Вдруг тут есть ценители, кому это нужно. Главное — не привораживайте. До сих пор пахнут — его запах сохранился, кстати. Хотите — можете постирать, можете так оставить», — написала автор объявления.

Продавец также отметила, что носки являются продуктом бренда Fendi.

