Ношеные носки Егора Крида выставили на продажу со словами «до сих пор пахнут»

«Абзац»: Ношеные носки певца Егора Крида выставили на аукцион
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Ношенные носки певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) выставили на продажу. На объявление в сети обратило внимание издание «Абзац».

Отмечается, что предметы одежды продает девушка, утверждающая, что занимается с артистом в одном спортзале. «Продам тому, кто назовет наибольшую цену. Можете делать любые проверки, хоть на ДНК. Вдруг тут есть ценители, кому это нужно. Главное — не привораживайте. До сих пор пахнут — его запах сохранился, кстати. Хотите — можете постирать, можете так оставить», — написала автор объявления.

Продавец также отметила, что носки являются продуктом бренда Fendi.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что на своем концерте Егор Крид ничего развратного не делал. Он также прокомментировал конфликт артиста с руководителем «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

