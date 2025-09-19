Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:09, 19 сентября 2025Россия

Обновился рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: Работу Путина на посту президента положительно оценил 81 процент россиян
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

81 процент россиян положительно оценивает работу Владимира Путина на посту президента страны. Обновленный рейтинг главы государства опубликован на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно о деятельности Путина высказались 7 процентов граждан, еще 12 процентов не определились. Кроме того, 80 процентов опрошенных заявили о доверии к главе государства. Противоположного мнения придерживаются 11 процентов респондентов, еще 9 процентов затруднились с ответом.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 12 по 14 сентября в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Неделей ранее опрос показал, что работу Путина на посту главы государства положительно оценивают 82 процента россиян. Число граждан, доверяющих президенту, осталось на прежнем уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал удары ВС России

    Обновился рейтинг Путина среди россиян

    «Антисанитария, хамство, аморальное поведение». Депутат Госдумы посетил мигрантское гетто и рассказал об этом Путину

    Стали известны цели ночных ударов по Киеву

    ВС России взяли под контроль логистику ВСУ в районе Красноармейска

    В центре российского города легковушки разбились перед VIP-кортежем

    Стало известно о шокировавшем США секретном проекте СССР

    Трамп задумал пригласить британского короля на празднование независимости США

    В Россию ввезли почти две тонны кокаина за 20 миллиардов рублей в контейнере с бананами

    С морского дна у побережья Анапы закончили собирать мазут

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости