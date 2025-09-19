Обновился рейтинг Путина среди россиян

ФОМ: Работу Путина на посту президента положительно оценил 81 процент россиян

81 процент россиян положительно оценивает работу Владимира Путина на посту президента страны. Обновленный рейтинг главы государства опубликован на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно о деятельности Путина высказались 7 процентов граждан, еще 12 процентов не определились. Кроме того, 80 процентов опрошенных заявили о доверии к главе государства. Противоположного мнения придерживаются 11 процентов респондентов, еще 9 процентов затруднились с ответом.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 12 по 14 сентября в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Неделей ранее опрос показал, что работу Путина на посту главы государства положительно оценивают 82 процента россиян. Число граждан, доверяющих президенту, осталось на прежнем уровне.

