Одержимая сексом женщина вышла замуж за девственника после шести лет воздержания

Одержимая сексом американка стала женой девственника после шести лет воздержания. Об этом она рассказала The Sun.

31-летняя Эмили Робби отказалась от секса после того, как случайные связи стали оставлять у нее чувство «пустоты» и «истощения». «Я заполняла пустоту, — объяснила она. — Мужчины меня постоянно избегали или отказывались от любых обязательств».

Через шесть лет воздержания она вышла замуж за девственника Тайлера Стоуна, который разделял идею отказа от секса до брака. «Когда мы оказались в супружеской постели, это было прекрасно и безопасно», — призналась Робби.

Пара познакомилась в 2020 году, когда Робби уже четыре года практиковала целибат после обращения в христианство. Стоун, выросший в религиозной семье, сознательно сохранял девственность до 33 лет. Они поженились в январе 2023 года после полутора лет отношений без интимной близости.

Робби подчеркивает, что воздержание помогло ей переосмыслить отношение к сексу и пройти «долгий путь исцеления». «Секс — это большой бонус, но не причина, по которой я с ней», — добавил Стоун.

