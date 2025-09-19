Культура
Писатель Дэн Браун женится на одной из своих четырех любовниц

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Автор бестселлера «Код да Винчи» Дэн Браун женился на одной из четырех женщин, которых его бывшая супруга Блайт обвиняла в романтических связях с американским писателем, сообщает Daily Mail.

В 2018 году Дэн Браун развелся со своей супругой Блайт, а в 2020-м она подала на писателя иск, обвинив его в снятии средств с совместных банковских счетов для обеспечения четырех любовниц: личной тренерши, стилистки, женщины-политика с острова Ангилья и наездницы, которую сама Блайт наняла для обучения верховой езде.

Браун настаивал, что никогда не обманывал бывшую жену относительно их финансов в период развода, и подчеркивал, что в итоге ей досталась половина совместного имущества. В 2021 году Блайт заключила мировое соглашение с экс-супругом.

61-летний Браун обручился с одной из четырех предполагаемых любовниц, упомянутых в иске, — голландской наездницей Джудит Питерсен, которая младше его на 27 лет. Он объявил о предстоящей свадьбе в своей новой книге «Тайна тайн», где в послесловии выражает глубокую благодарность своей «невесте, Джудит Питерсен».

В январе сообщалось, что Браун объявил о выходе первой книги за девять лет. По словам автора, на написание произведения ушло так много времени, поскольку оно стало самым замысловатым и амбициозным в его карьере. Известно, что на этот раз действие развернется в Праге, куда герой отправится на новаторскую научную лекцию, но столкнется с запутанным и жестоким убийством.

