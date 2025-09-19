Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:57, 19 сентября 2025Россия

Подорвавшего себя Героя России похоронили через 15 месяцев после смерти

В Башкирии простились с Героем России Суфияровым, его тело искали 15 месяцев
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

Подорвавшего себя Героя России Ильдара Суфиярова похоронили в Башкирии. Кадры с траурной церемонии опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

В сентябре останки офицера нашли в зоне спецоперации спустя 15 месяцев после совершенного им подвига. Старший лейтенант Суфияров остался один и, не желая сдаваться в плен, подорвал гранатой себя и троих украинских солдат.

Проститься с Суфияровым пришли сотни человек. В их числе был и глава Башкирии Радий Хабиров.

Указ о присвоении Ильдару Суфиярову звания Героя России подписал осенью 2024 года президент России Владимир Путин. Соответствующее ходатайство было направлено в Кремль руководством республики.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты задуманные Зеленским тяжелые решения

    Великобритания ввела санкции против российского производителя вертолетов

    Трамп отказался от тактики Байдена в отношении России

    Россиян призвали не бояться покупать вторичное жилье

    Последователей Сатаны признали экстремистами

    В России школьницы устроили фотосессию на рельсах перед грузовым поездом и поплатились

    Главного тренера «Спартака» дисквалифицировали на один месяц

    Подорвавшего себя Героя России похоронили через 15 месяцев после смерти

    Мэр столицы российского региона ушел в отставку после данного жителям обещания

    На Украине признали продвижение ВС России на лиманском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости