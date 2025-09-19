Подорвавшего себя Героя России похоронили через 15 месяцев после смерти

В Башкирии простились с Героем России Суфияровым, его тело искали 15 месяцев

Подорвавшего себя Героя России Ильдара Суфиярова похоронили в Башкирии. Кадры с траурной церемонии опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

В сентябре останки офицера нашли в зоне спецоперации спустя 15 месяцев после совершенного им подвига. Старший лейтенант Суфияров остался один и, не желая сдаваться в плен, подорвал гранатой себя и троих украинских солдат.

Проститься с Суфияровым пришли сотни человек. В их числе был и глава Башкирии Радий Хабиров.

Указ о присвоении Ильдару Суфиярову звания Героя России подписал осенью 2024 года президент России Владимир Путин. Соответствующее ходатайство было направлено в Кремль руководством республики.