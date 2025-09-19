Российский священник назвал рождение детей в 20 лет путем к самореализации и развитию

Священник Лукьянов: Рождение детей в возрасте 20 лет способствует самореализации

Рождение детей в возрасте около 20 лет способствует самореализации и личностному развитию, считает председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Его слова приводит РИА Новости.

«Своевременный брак для девушки в 18-20 лет дает возможность стать молодой мамой, полной сил и возможности реализовать себя в качестве супруги, матери — что, кстати, отнюдь не мешает творческим профессиям, а наоборот, развивает многочисленные таланты, например педагогический и художественный», — сказал священник.

По его словам, отложенный брак и первая беременность задерживают личностное развитие и способствуют сохранению инфантильного, эгоистичного отношения к жизни. Молодежи, которая стремится к реализации, не стоит откладывать рождение ребенка, уверен священник.

Лукьянов назвал лучшим временем для создания семьи возраст 18-20 лет, а возраст для рождения первого ребенка — около 20 лет. Самое позднее — после получения высшего образования.

Ранее Лукьянов предложил запретить женщинам делать аборты без согласия мужа. Перед абортом должны проводиться УЗИ, демонстрация сердцебиения плода и обязательное доабортное психологическое консультирование, уверен он.