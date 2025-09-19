С морского дна у побережья Анапы закончили собирать мазут

Водолазы завершили сбор мазута с морского дна в прибрежной зоне Анапы

Водолазы завершили сбор осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба Краснодарского края.

Водолазы подняли на берег последние 443 мешка с нефтепродуктами. Очистку проводили на 19 участках. Мазут собирали двумя способами: вручную и при помощи эжекторных установок. В общей сложности с морского дна убрали свыше двух тысяч тонн мазута.

В конце 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в сумме девять тысяч тонн мазута. В результате нефтепродукты попали в Черное море и были выброшены на пляжи Краснодарского края и Крыма. С владельцев танкеров взыскали компенсацию ущерба на 49,46 миллиарда и 35,48 миллиарда рублей.