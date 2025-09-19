Россия
15:46, 19 сентября 2025Россия

Стала известна судьба рассказавших Путину о мечте курсанток

РИА Новости: Рассказавшие Путину о мечте курсантки исполнили ее
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / POOL / РИА Новости

Сестры-курсанты центра «Воин» из Бурятии, которые рассказали президенту России Владимиру Путину о мечте прыгнуть с парашютом, исполнили ее. Об этом сообщает секретарь центра в Бурятии Василий Тараруев, его слова приводит РИА Новости.

Девочки рассказали о своей мечте главе государства во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) — 2025.

«Сегодня, около 12 часов по нашему времени (07:00 мск), девочки успешно прыгнули с парашютом. Самостоятельно, без инструктора. Высота составила 900 метров, прыгали с самолета Ан-2», — сказал Тараруев.

По его словам, всего с парашютом прыгали десять кадетов и директор центра «Авангард». Сестры остались очень довольны прыжком.

Ранее Владимир Путин поделился мечтами в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове. В процессе общения лидер студентов «Росатома» Владимир Кузнецов заявил, что его мечта — быть полезным Родине и создать большую, крепкую семью. Он также спросил Путина о его мечте.

