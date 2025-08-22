Путин поделился своими мечтами с сотрудниками «Росатома» в Сарове

Президент России Владимир Путин поделился своими мечтами. Об этом он рассказал в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли РФ в Сарове, передает РИА Новости.

В процессе общения лидер студентов «Росатома» Владимир Кузнецов заявил, что его мечта — быть полезным Родине и создать большую крепкую семью. Он также рассказал о мечтах своих коллег и спросил у главы государства, о чем он мечтает.

«О том, чтобы у вас все получилось», — сказал Путин.

Ранее актер и телеведущий Леонид Якубович помог президенту России исполнить желание десятилетней девочки из Белгородской области. Она мечтала стать пилотом и, приехав в Москву, совершила полет на авиатренажере.