Трамп сделал Камале Харрис личный комплимент после победы на выбора

NYT: Трамп сделал комплимент Харрис после победы на выборах

Президент США Дональд Трамп сделал бывшему вице-президенту Камале Харрис личный комплимент после победы на выборах. Об этом стало известно из разбора новой книги Харрис «107 дней», сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, Трамп может быть внимательным, когда камеры выключены, и Харрис почувствовала эту сторону его характера во время двух телефонных звонков, которые она подробно описала в книге.

«Я буду очень любезен и уважителен. Вы — жесткий, умный клиент, и я говорю это с большим уважением. И у вас также прекрасное имя. Я использовал это имя — Камала», — сказал он.

Уточняется, что в том телефонном разговоре он правильно произнес ее имя, хотя на протяжении всей кампании неправильно произносил его на публике.

Ранее Харрис назвала безрассудным выдвижение ее однопартийцами кандидатуры экс-президента Джо Байдена на второй срок. По ее словам, бывший глава Белого дома был способен исполнять обязанности президента, но временами уставал.