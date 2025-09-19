Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:21, 19 сентября 2025Мир

Трамп сделал Камале Харрис личный комплимент после победы на выбора

NYT: Трамп сделал комплимент Харрис после победы на выборах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал бывшему вице-президенту Камале Харрис личный комплимент после победы на выборах. Об этом стало известно из разбора новой книги Харрис «107 дней», сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, Трамп может быть внимательным, когда камеры выключены, и Харрис почувствовала эту сторону его характера во время двух телефонных звонков, которые она подробно описала в книге.

«Я буду очень любезен и уважителен. Вы — жесткий, умный клиент, и я говорю это с большим уважением. И у вас также прекрасное имя. Я использовал это имя — Камала», — сказал он.

Уточняется, что в том телефонном разговоре он правильно произнес ее имя, хотя на протяжении всей кампании неправильно произносил его на публике.

Ранее Харрис назвала безрассудным выдвижение ее однопартийцами кандидатуры экс-президента Джо Байдена на второй срок. По ее словам, бывший глава Белого дома был способен исполнять обязанности президента, но временами уставал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здравый смысл прокладывает путь вперед». Антироссийскую резолюцию в МАГАТЭ приняли при рекордном числе воздержавшихся

    В России заявили об удалении США от конфликта на Украине и указали на одну причину

    В России захотели изменить правила бесплатной парковки у дома

    Увлекавшуюся аниме российскую школьницу нашли под окнами многоэтажки

    Дело о некачественных сухпайках для российской армии поместилось в 75 томов

    Трамп сделал Камале Харрис личный комплимент после победы на выбора

    В Сумской области сообщили о повреждении инфраструктуры

    Президент ISU назвал причины допуска российских фигуристов до квалификации ОИ-2026

    Известной юмористке пришлось обратиться в больницу из-за уборки

    Переводы на иностранные счета обернулись для россиянина госизменой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости