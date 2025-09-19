Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:57, 19 сентября 2025Бывший СССР

В Раде описали экономическую ситуацию словами «денег нет ни на что»

Гетманцев: У Украины нет денег ни на что
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Иностранные партнеры Украины финансируют все, кроме безопасности и обороны. Такое заявление сделал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает «Новости.live» в Telegram-канале.

«Государство и общество должны перераспределять средства таким образом, чтобы обеспечить (...) относительный комфорт в прифронтовых регионах (...) У нас, я не хочу вас шокировать, но денег нет ни на что», — описал он экономическую ситуацию в стране.

Гетманцев также отметил, что приоритетом страны является финансирование программ в прифронтовых регионах, так как это напрямую связано с национальной безопасностью.

Как отмечают аналитики, самостоятельно покрыть потребности в финансах Украина сейчас не может и повышение налогов помочь ей в этом не способно. Даже с учетом указанных зарубежных поступлений власти вынуждены латать дыру в госбюджете, достигавшую, по данным на июль 2025 года, почти 10 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты задуманные Зеленским тяжелые решения

    В Прибалтике российскому посольству направили ноту

    Число путешествий россиян по стране за год увеличилось в полтора раза

    Российский «Скат» получил улучшенную камеру

    Пенсионер попытался расправиться с соседом при помощи арбалета из-за ссоры

    Невозможность отказаться от укладки асфальта в плохую погоду объяснили

    Европа решила не включать в новый пакет санкций ограничения на выдачу шенгена россиянам

    Замена памятника Ленину на «петуха» разгневала российских селян

    Вещи Miu Miu за 1,4 миллиона рублей порвались в руках блогера сразу после покупки

    Невролог указала на ранние признаки болезни Альцгеймера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости