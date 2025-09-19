Дэвис: У Украины нет шансов на выживание без поддержки Запада

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive заявил, что у Украины нет шансов на выживание без поддержки со стороны Запада.

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что год конфликта обходится Киеву в 120 миллиардов долларов, из них 60 миллиардов долларов придется выпрашивать у союзников. По словам Дэвиса, эта сумма нужна Украине для обеспечения функционирования страны. «По сути, их экономика полностью разрушена, и единственное, что они могут делать, — это получать массовые вливания из-за рубежа», — заявил он.

По мнению Дэвиса, если Украина не получит эту сумму, то не сможет продолжать конфликт. «А время идет. (…) Мы можем приблизиться к моменту, когда они физически не смогут выжить», — сказал он.

Ранее Дэвис сравнил мобилизацию на Украине с раковой опухолью. «Мы нисколько не помогаем ни себе, ни Украине, игнорируя раковую опухоль в организме пациента», — написал он.