Дэвис: Принудительная мобилизация дестабилизирует украинское общество

Принудительная мобилизация значительно дестабилизирует украинское общество. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Мы нисколько не помогаем ни себе, ни Украине, игнорируя раковую опухоль в организме пациента», — написал он.

По его словам, постоянная принудительная мобилизация украинцев не только не помогает заменять бойцов на фронте, но и разрывает общество изнутри. Он отметил, что нападения на сотрудников военкоматов случаются все чаще и влекут за собой все более тяжелые последствия.

Подполковник в отставке также уточнил, что на Украине растет осознание того, что война проиграна и мобилизация равносильна приговору.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал позором для Евросоюза насильственную мобилизацию украинцев. Он добавил, что на Украине ведется открытая охота на людей.