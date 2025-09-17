Мир
18:50, 17 сентября 2025Мир

Мобилизацию на Украине сравнили с раковой опухолью

Дэвис: Принудительная мобилизация дестабилизирует украинское общество
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Принудительная мобилизация значительно дестабилизирует украинское общество. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Мы нисколько не помогаем ни себе, ни Украине, игнорируя раковую опухоль в организме пациента», — написал он.

По его словам, постоянная принудительная мобилизация украинцев не только не помогает заменять бойцов на фронте, но и разрывает общество изнутри. Он отметил, что нападения на сотрудников военкоматов случаются все чаще и влекут за собой все более тяжелые последствия.

Подполковник в отставке также уточнил, что на Украине растет осознание того, что война проиграна и мобилизация равносильна приговору.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал позором для Евросоюза насильственную мобилизацию украинцев. Он добавил, что на Украине ведется открытая охота на людей.

    Все новости