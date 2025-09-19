Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:40, 19 сентября 2025Мир

В США заявили о скорой смерти Зеленского

Полковник Уилкерсон: Зеленский может оказаться мертв уже через три месяца
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться мертв уже через три месяца. Об этом заявил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью блогеру Эндрю Наполитано, опубликованном на YouTube-канале.

«Ситуация на поле боя (для украинцев. — прим. «Лента.ру») настолько тяжелая, что [президент России Владимир] Путин, если бы захотел, мог бы легко ее закончить (СВО. — прим. «Лента.ру»)», — подчеркнул он.

Помимо этого, по мнению полковника в отставке, у России достаточно резервов для наступления и окончания спецоперации.

Ранее командир украинского 11-го погранотряда Руслан Цапюк бросил своих подчиненных и отправился в отпуск в Одессу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Антироссийскую резолюцию МАГАТЭ приняли при рекордном числе воздержавшихся

    Мошенники начали обманывать участников СВО

    В США заявили о скорой смерти Зеленского

    Россиянка описала отдых в Центральной Америке словами «в Сочи стыдливо отводят глаза»

    Командир ВСУ бросил бойцов и уехал в отпуск

    Стало известно о желании США согласовать с Россией переговоры по работе дипмиссий

    Бывшего президента Эквадора обвинили в получении взяток

    В Минфине спрогнозировали ключевую ставку на будущий год

    В Финляндии набросились на депутата за слова о Сталине

    Сообщившая о свадьбе российская блогерша не заключила официальный брак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости