Полковник Уилкерсон: Зеленский может оказаться мертв уже через три месяца

Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться мертв уже через три месяца. Об этом заявил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью блогеру Эндрю Наполитано, опубликованном на YouTube-канале.

«Ситуация на поле боя (для украинцев. — прим. «Лента.ру») настолько тяжелая, что [президент России Владимир] Путин, если бы захотел, мог бы легко ее закончить (СВО. — прим. «Лента.ру»)», — подчеркнул он.

Помимо этого, по мнению полковника в отставке, у России достаточно резервов для наступления и окончания спецоперации.

