03:09, 19 сентября 2025

Командир ВСУ бросил бойцов и уехал в отпуск

РИА Новости: Командир ВСУ бросил бойцов и уехал отдыхать в Одессу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Командир украинского 11-го погранотряда Руслан Цапюк бросил своих подчиненных и отправился в отпуск в Одессу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

Отпуск командира совпал с моментом, когда его солдат «перебросили на один из самых горячих участков фронта». Отмечается, что в настоящее время 11-й погранотряд несет значительные потери в Харьковской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приехал в подконтрольную ВСУ часть Донецкой народной республики. По его словам, он пообщался с украинскими военными и заслушал доклад главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского о ходе операции под Красноармейском, а также общей ситуации на фронте.

.
