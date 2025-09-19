Бывший СССР
10:06, 19 сентября 2025

ВС России взяли под контроль логистику ВСУ в районе Красноармейска

Кимаковский: ВС РФ взяли под контроль логистику ВСУ в районе Красноармейска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий взяли под огневой контроль всю логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом ТАСС рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Вокруг Красноармейска вся логистика противника, вся сеть дорог основных и окольных находится под нашим огневым давлением», — рассказал советник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приехал в подконтрольную ВСУ часть Донецкой народной республики. По его словам, он пообщался с украинскими военными и заслушал доклад главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского о ходе операции под Красноармейском, а также общей ситуации на фронте.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Красноармейск может перейти под контроль России в эту осеннюю кампанию. По его словам, ВСУ испытывает серьезнейшую нехватку человеческого ресурса.

