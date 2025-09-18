Бывший СССР
Назван возможный срок перехода Красноармейска под контроль России

Военный эксперт Дандыкин: Красноармейск может перейти под контроль России осенью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Красноармейск (украинское название — Покровск) может перейти под контроль России в эту осеннюю кампанию, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Возможные сроки он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее на Западе допустили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени могут сдать Красноармейск.

«Такая ситуация для них складывается, что или уходить, или погибнуть. Сейчас везде напряженка. Ресурсов, прежде всего, человеческих, не хватает. И самое главное — мы целенаправленно систематически бьем, инфраструктуру начали уничтожать, железнодорожные сети, а железнодорожный транспорт для них главный для поставки боеприпасов, людей и прочего к линии фронта, и склады боеприпасов, всего остального. То есть то, чем они подпитываются. Ну и конечно же, люди гибнут, четко 1,5 тысячи в сутки у них потери, это без малого 3 батальона», — пояснил эксперт.

До этого начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов сообщил об упорных боях на красноармейском направлении, где, по его словам, Киев безуспешно стремится остановить российское наступление.

