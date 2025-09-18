SN: ВСУ скоро не смогут сдерживать наступление российских войск на Красноармейск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени могут сдать важнейший город в зоне проведения спецоперации — Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Как отмечается в статье, украинские войска больше года удерживали оборону города, но сейчас ситуация осложнилась, поскольку российские военные взяли под контроль все пути снабжения и создали вокруг Красноармейска зону поражения с помощью дронов.

«Российское наступление выдавливает украинцев», — пишет Sky News.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов сообщил об упорных боях на красноармейском направлении, где, по его словам, Киев безуспешно стремится остановить российское наступление.