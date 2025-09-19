Силовые структуры
18:21, 19 сентября 2025Силовые структуры

Заключенный российской колонии совращал детей через интернет

Суд приговорил к 24 годам липецкого заключенного за совращение десятков детей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Липецкий областной суд огласил приговор в отношении заключенного липецкой колонии, который совратил десятки детей через интернет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Мужчину признали виновным в 35 эпизодах преступлений. Среди них — 25 по статье 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») и один эпизод покушения, семь по статье 133 («Понуждение к действиям сексуального характера»), а также по одному эпизоду статей 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

Как установил суд, заключенный во время отбывания наказания вступал в переписку с детьми через интернет. Во время общения он отправлял им порнографию, а также при помощи шантажа склонял их к совершению действий сексуального характера и отправке ему интимных фотографий. За свои деяния злоумышленник получил 23 года лишения свободы.

Вместе с неотбытым сроком он проведет в колонии особого режима 24 года.

Ранее в Калужской области суд приговорил к 16 годам лишения свободы 33-летнего дорожного рабочего, развратившего восемь детей.

    Все новости