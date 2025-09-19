Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:48, 19 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о пользе продажи оружия

Зеленский: Украина будет продавать оружие, чтобы увеличить производство
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина будет продавать оружие, чтобы увеличить военное производство. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Minval.

По его словам, у Киева есть излишки морских дронов, которые можно продать. Полученные от их продажи средства можно направить на производство более важного оружия, заключил он.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что на следующей неделе в Европейском союзе состоятся переговоры по созданию «стены дронов» вдоль восточной границы Украины. Он добавил, что его страна — единственное государство в Европе, которое ведет «современную войну против России».

До этого ЕС отказал Эстонии и Литве в финансировании «стены для дронов» вдоль границ республик с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа посоветовал Украине смириться с потерей территорий

    Суд отклонил иск Трампа против одной газеты

    Украинка с самыми большими щеками в мире обнажила грудь перед камерой

    При атаке ВСУ на российский регион пострадали четыре человека

    Россия обогнала мировые державы в потеплении

    Путин рассказал о развитии вооруженных сил

    Келлог объяснил неспособность Трампа завершить конфликт за сутки

    Журналист осудил фон дер Ляйен после заявления о России

    Суд заочно арестовал Гозмана по делу о терроризме

    Порнозвезду Бонни Блю избили во время нового скандального секс-марафона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости