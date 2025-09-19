Путешествия
10:28, 19 сентября 2025Путешествия

Грубое обращение грузчика с чемоданами в аэропорту Европы попало на видео

The Mirror: В Мадриде грузчик выкидывал чемоданы из самолета и попал на видео
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

В аэропорту Мадрида, Испания, грузчик грубо выкидывал чемоданы из самолета, попал на видео и вызвал гнев в сети. Об этом сообщает The Mirror.

На записи сотрудник европейской авиагавани достает багаж из самолета авиакомпании Qatar Airways и бросает вниз с большой высоты. Кадры, снятые из терминала воздушной гавани, распространились в сети и вызвали гнев пользователей. Многие потребовали уволить грузчика и назвали его обращение с вещами пассажиров позорными, однако другие встали на его защиту.

«Для тех, кто никогда не летал и не видел самолета, но любит критиковать: они просто вынимают одеяла, чтобы убраться в салоне. Это не багаж», — пояснил один из юзеров. При этом на видео заметно, что из самолета выброшено вовсе не одеяло, а что-то плотное, по форме напоминающее чемодан.

