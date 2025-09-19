Звезда «Слова пацана» решил получить образование в Дубае

Культура
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Леон Кемстач, известный по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», заявил, что окончил школу в ОАЭ и поступил в местный университет. Его цитируют «Страсти».

17-летний артист пояснил, что учебный год в Дубае начнется в конце сентября. Кемстач отказался называть конкретное место учебы, однако сообщил, что будет получать образование в сфере бизнеса, менеджмента и маркетинга. Актер добавил, что вместе с ним в учебное заведение поступил его близкий друг.

«Не хочется, чтобы кто-то знал, в каком месте я учусь. В школе было много ребят, которые специально переходили из-за меня, и это препятствовало моему учебному процессу», — пояснил Кемстач.

Ранее стало известно, что Кемстач хочет построить музыкальную карьеру. Актер признался, что успехом для него будет тот факт, если его узнают не только благодаря кино, но и музыке.

