20 сентября в разных уголках планеты отмечают Всемирный день риса и Международный день студенческого спорта. Верующие вспоминают святых Пересвета и Ослябю. День рождения празднует актриса Софи Лорен. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 20 сентября — в материале «Ленты.ру».
Праздники в мире
Международный день студенческого спорта
Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 2015 году по инициативе Международной федерации студенческого спорта. Главная цель — популяризовать среди учащихся культуру занятия спортом.
Как отмечено на сайте ЮНЕСКО, «студенческий спорт занимает особое место как вектор гуманных, социальных и гражданских ценностей» — помимо благотворного влияния на здоровье, спорт выполняет воспитательную функцию и помогает наладить диалог внутри коллектива.
Всемирный день риса
Рис — один из самых популярных злаков на планете и основа рациона для многих народов. Благодаря сложным углеводам в составе он надолго насыщает организм и снабжает его полезными микроэлементами, такими как железо, фосфор, цинк и калий.
День риса отмечают с 2004 года по инициативе ООН. Этот день — еще и повод напомнить общественности о глобальной проблеме голода. Рис — неприхотливая и недорогая культура, а его производство и продажа являются основой дохода для миллиардов людей.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 сентября
- Дeнь aдыгoв в Кaбapдинo-Бaлкapии;
- День таможенника в Республике Беларусь;
- День детей в Германии.
Какой церковный праздник 20 сентября
День памяти преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби
Святые Пересвет и Ослябя Радонежские происходили из боярских родов и были опытными ратниками. Оба приняли монашеский постриг: первый под именем Александр, а второй был назван Андреем.
В августе 1380 года московский князь Дмитрий попросил преподобного Сергия Радонежского благословить его на Куликовскую битву и послать в подкрепление двух воинов. Призвание монахов-бойцов Пересвета и Осляби имело для князя духовное значение — русские войска намеревались защитить не только свои земли, но и христианскую веру. Перед началом битвы Пересвет вступил в поединок с ордынским богатырем Челубеем — оба были настолько сильны, что с одного удара сразили друг друга. Считается, что Ослябя также пал на поле боя. После битвы монахов похоронили близ церкви Рождества Богородицы.
Какие еще церковные праздники отмечают 20 сентября
- День памяти преподобного Луки Глубокореченского;
- День памяти мученика Созонта Помпеольского (Киликийского);
- День памяти преподобного Макария Оптинского;
- День памяти священномучеников Петра Снежницкого и Михаила Тихоницкого.
Приметы на 20 сентября
В народном календаре 20 сентября — Луков день. В старину к этому времени провожали бабье лето и заканчивали сбор урожая лука.
- По собранному луку в этот день определяли, какая будет зима. Если шелухи очень много, то она будет морозной.
- Считалось, что 20 сентября нельзя дарить девочкам кукол. Якобы в будущем этот подарок обернется для нее бесплодием.
- Кроме того, 20 сентября не проводили свадеб, так как, согласно поверью, брак, заключенный в Луков день, долго не продержится.
Кто родился 20 сентября
Софи Лорен (91 год)
Итальянская актриса Софи Лорен — одна из последних ныне живущих кинозвезд Золотого века Голливуда. Наиболее известна по фильмам «Брак по-итальянски», «Чочара», «Подсолнухи». Обладательница двух премий «Оскар».
Джордж Мартин (77 лет)
Американский писатель-фантаст Джордж Мартин получил мировую известность благодаря своей саге «Песнь льда и пламени», которую экранизировал канал HBO, подарив миру «Игру престолов». Критики и фанаты называют писателя «американским Толкином», а в 2011 году журнал Time включил Мартина в список самых влиятельных людей в мире.
Кто еще родился 20 сентября
- Хабиб Нурмагомедов (37 лет) — российский боец смешанных боевых искусств;
- Азия Ардженто (50 лет) — итальянская актриса;
- Катя Лель (51 год) — российская певица;
- Андрей Державин (62 года) — советский и российский певец.