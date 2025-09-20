20 сентября: какой праздник отмечают в России и мире

20 сентября в разных уголках планеты отмечают Всемирный день риса и Международный день студенческого спорта. Верующие вспоминают святых Пересвета и Ослябю. День рождения празднует актриса Софи Лорен. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 20 сентября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Международный день студенческого спорта

Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 2015 году по инициативе Международной федерации студенческого спорта. Главная цель — популяризовать среди учащихся культуру занятия спортом.

Как отмечено на сайте ЮНЕСКО, «студенческий спорт занимает особое место как вектор гуманных, социальных и гражданских ценностей» — помимо благотворного влияния на здоровье, спорт выполняет воспитательную функцию и помогает наладить диалог внутри коллектива.

Всемирный день риса

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Рис — один из самых популярных злаков на планете и основа рациона для многих народов. Благодаря сложным углеводам в составе он надолго насыщает организм и снабжает его полезными микроэлементами, такими как железо, фосфор, цинк и калий.

День риса отмечают с 2004 года по инициативе ООН. Этот день — еще и повод напомнить общественности о глобальной проблеме голода. Рис — неприхотливая и недорогая культура, а его производство и продажа являются основой дохода для миллиардов людей.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 сентября

Дeнь aдыгoв в Кaбapдинo-Бaлкapии;

День таможенника в Республике Беларусь;

День детей в Германии.

Какой церковный праздник 20 сентября

День памяти преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби

Святые Пересвет и Ослябя Радонежские происходили из боярских родов и были опытными ратниками. Оба приняли монашеский постриг: первый под именем Александр, а второй был назван Андреем.

В августе 1380 года московский князь Дмитрий попросил преподобного Сергия Радонежского благословить его на Куликовскую битву и послать в подкрепление двух воинов. Призвание монахов-бойцов Пересвета и Осляби имело для князя духовное значение — русские войска намеревались защитить не только свои земли, но и христианскую веру. Перед началом битвы Пересвет вступил в поединок с ордынским богатырем Челубеем — оба были настолько сильны, что с одного удара сразили друг друга. Считается, что Ослябя также пал на поле боя. После битвы монахов похоронили близ церкви Рождества Богородицы.

Фото: РИА Новости

Какие еще церковные праздники отмечают 20 сентября

День памяти преподобного Луки Глубокореченского;

День памяти мученика Созонта Помпеольского (Киликийского);

День памяти преподобного Макария Оптинского;

День памяти священномучеников Петра Снежницкого и Михаила Тихоницкого.

Приметы на 20 сентября

В народном календаре 20 сентября — Луков день. В старину к этому времени провожали бабье лето и заканчивали сбор урожая лука.

По собранному луку в этот день определяли, какая будет зима. Если шелухи очень много, то она будет морозной.

Считалось, что 20 сентября нельзя дарить девочкам кукол. Якобы в будущем этот подарок обернется для нее бесплодием.

Кроме того, 20 сентября не проводили свадеб, так как, согласно поверью, брак, заключенный в Луков день, долго не продержится.

Кто родился 20 сентября

Софи Лорен (91 год)

Итальянская актриса Софи Лорен — одна из последних ныне живущих кинозвезд Золотого века Голливуда. Наиболее известна по фильмам «Брак по-итальянски», «Чочара», «Подсолнухи». Обладательница двух премий «Оскар».

Фото: Stanley Donen Films / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Джордж Мартин (77 лет)

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин получил мировую известность благодаря своей саге «Песнь льда и пламени», которую экранизировал канал HBO, подарив миру «Игру престолов». Критики и фанаты называют писателя «американским Толкином», а в 2011 году журнал Time включил Мартина в список самых влиятельных людей в мире.

Кто еще родился 20 сентября