ХАМАС опубликовало прощальные фото израильских заложников

ХАМАС опубликовало фотографии 47 израильских заложников, сделанные для прощания

Движение ХАМАС опубликовало фотографии 47 израильских заложников, призвав попрощаться с ними на фоне начала военной операции израильской армии в городе Газа. Фотографии размещены в Telegram-канале военного крыла палестинского радикального движения «Бригады аль-Кассама».

«Из-за непреклонности [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху и покорности [начальника генштаба ЦАХАЛ Эяля] Замира в начале операции в Газе сделано фото для прощания», — говорится в заявлении движения.

Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что ведет переговоры с США о разделе сектора Газа, и назвал анклав «золотой жилой» в сфере недвижимости. По его словам, стороны вложили в боевые действия огромные средства, поэтому нужно понять, как они будут делить землю в процентах.