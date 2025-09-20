Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:52, 20 сентября 2025Мир

ХАМАС опубликовало прощальные фото израильских заложников

ХАМАС опубликовало фотографии 47 израильских заложников, сделанные для прощания
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Движение ХАМАС опубликовало фотографии 47 израильских заложников, призвав попрощаться с ними на фоне начала военной операции израильской армии в городе Газа. Фотографии размещены в Telegram-канале военного крыла палестинского радикального движения «Бригады аль-Кассама».

«Из-за непреклонности [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху и покорности [начальника генштаба ЦАХАЛ Эяля] Замира в начале операции в Газе сделано фото для прощания», — говорится в заявлении движения.

Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что ведет переговоры с США о разделе сектора Газа, и назвал анклав «золотой жилой» в сфере недвижимости. По его словам, стороны вложили в боевые действия огромные средства, поэтому нужно понять, как они будут делить землю в процентах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная причина обрушения в школе Москвы

    ЕС захотел ограничить поставку нефти из России по «Дружбе»

    «Ахмат» вырвал победу у «Пари НН» в матче РПЛ

    ХАМАС опубликовало прощальные фото израильских заложников

    В аэропорту Брюсселя отменили несколько рейсов из-за кибератаки

    Трампа обвинили в нахождении на «пассажирском месте» по конфликту на Украине

    Францию призвали выйти из НАТО из-за лжи одной страны

    Российский «Искандер» уничтожил украинскую ЗРК С-300

    Онколог объяснила рост числа случаев рака легких у людей до 45 лет

    В Европе заявили об измотанности из-за непостоянства Трампа в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости