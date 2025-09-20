Махачкалинцев попросили отказаться от воды из-под крана из-за загрязнений

Администрация Махачкалы предупредила горожан о загрязненной воде

Махачкалинцев попросили отказаться от употребления воды из-под крана после обильных осадков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на администрацию Махачкалы.

Власти уточнили, что вода может быть загрязнена из-за проникновения сточных вод в систему водоснабжения. Горожанам порекомендовали использовать бутилированную или кипяченую воду для питьевых и бытовых нужд. Кроме того, власти Махачкалы попросили сохранять спокойствие и «не поддаваться панике».

Все городские службы, в частности коммунальные и спасательные, работают непрерывно, чтобы оперативно ликвидировать последствия стихии, подчеркнул врио главы Махачкалы Джамбулат Салавов.

