14:17, 11 сентября 2025Экономика

В российском регионе озеро покрылось голубой слизью

В Свердловской области озеро покрылось голубой слизью
Виктория Клабукова

Фото: Wikimedia

В Свердловской области озеро покрылось цветной слизью. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Екатеринбург №1».

На странную субстанцию в озере Гурино жалуются жители Тугулымского округа. Слизь имеет голубой оттенок, а, помимо нее, от озера исходит зловонный запах. На фоне загрязнения в водоеме фиксируют мор рыбы.

Ранее в белый цвет окрасились воды Амурского залива вблизи Владивостока. Кроме того, от воды исходил странный резкий запах. В загрязнении моря винят горожан, сбрасывавших водоэмульсионную краску в коллектор.

В то же время в окрасившемся Галилейском море верующие увидели предзнаменование апокалипсиса. Однако в Министерстве окружающей среды Израиля явление объяснили массовым цветением зеленых водорослей. Под воздействием солнца и высоких температур эти растения вырабатывают красный пигмент. Он является природным и угрозы для здоровья не представляет.

