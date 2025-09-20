Мэр Парижа обиделась на обвинения в тратах на гардероб и подала жалобу

Мэр Парижа Анн Идальго подала в правоохранительные органы жалобу на клевету из-за распространившихся в СМИ обвинений в крупных тратах на гардероб и поездки. Об этом сообщает РИА Новости.

«На протяжении нескольких дней информация об этих расходах стала предметом организованного распространения ложных сведений. Администрация Парижа решительно осуждает эти манипуляции, которые искажают факты, наносят вред демократическому процессу и стремятся нанести ущерб имиджу и чести мэра», — говорится в заявлении.

Отмечается, что расследование позволит установить физических или юридических лиц, которые совершили это уголовное правонарушение.

Ранее более миллиона человек приняли участие в демонстрациях на территории Франции. В стране прошло более 250 акций протеста против бюджетных мер, которые объявил летом бывший премьер-министр Франсуа Байру.