Мир
21:14, 18 сентября 2025Мир

Более миллиона человек вышли на демонстрации во Франции

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Более миллиона человек приняли участие в демонстрациях на территории Франции. Об этом сообщило Radio France Internationale (RFI).

В стране проходит более 250 акций протеста против бюджетных мер, которые объявил летом бывший премьер-министр Франсуа Байру.

На митингах толпа размахивает флагами, поет и хлопает, а также выкрикивает лозунги. Уточняется, что здания окутаны дымом от фальшфейеров. Некоторые выходят в светоотражающих жилетах и защитных масках.

В апреле в Париже прошел митинг в поддержку Марин Ле Пен. Некоторые митингующие в ходе шествия призывали к отставке президента Франции Эммануэля Макрона.

