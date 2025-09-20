Москвич всю жизнь жил не под своей фамилией и узнал об этом в 50 лет

Москвич обратился в суд для восстановления фамилии и получения наследства

Жителю Москвы понадобилось обратиться в суд, чтобы восстановить свою настоящую фамилию и получить наследство. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Выяснилось, что в официальной книге записей актов гражданского состояния мужчина числился под другой фамилией. Он узнал об этом в 52 года, когда захотел получить наследство матери. Для оформления документов москвичу нужно было заменить свидетельство о рождении, так как печать на оригинале потускнела. Однако в ЗАГСе ему отказали, так как в книге записей вместо фамилии Титов, которую он унаследовал от матери, была указана фамилия Сидоров, принадлежащая отцу.

Мужчина был удивлен, поскольку под фамилией Титов он окончил школу и университет, получил паспорт, женился, завел детей, развелся и повторно вступил в брак без каких-либо проблем. Вместе с юристом Александром Ушаковым он обратился в суд с требованием исправить ошибку и заменить свидетельство.

В процессе разбирательства выяснилось, что его свидетельство о рождении было выдано повторно после развода родителей и переезда матери с ребенком в другой город. Из-за ошибки в первом свидетельстве фамилия Титова была поменяна на Сидорова в реестре.

Суд удовлетворил иск и обязал ЗАГС внести изменения, позволяющие Олегу сохранить фамилию Титов, получить новое свидетельство и принять наследство.

