12:59, 20 сентября 2025

На Западе раскрыли истинную цель поездки Зеленского в Красноармейск

Аналитик Меркурис: Зеленский приехал в Красноармейск убеждать ВСУ сражаться
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Владимир Зеленский из-за критической ситуации в Красноармейске срочно поехал туда убеждать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сражаться. Истинную цель поездки украинского лидера раскрыл британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Если наблюдать за информацией, которую мы получаем, то можно понять, почему обстановка в Красноармейске стала критической и почему Зеленскому срочно пришлось поехать туда, чтобы уговорить украинских военных продолжать сражаться», — заявил эксперт.

По его словам, по этой причине украинский лидер предупредил правительство о том, что скоро на поле боя начнутся трудные времена.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что Зеленскому стоит последовать совету спецпосланника президента США Кита Келлога и признать потерю республикой части территорий. Он добавил, что если украинский лидер и дальше будет отрицать очевидный факт, то ВСУ будут продолжать терять солдат.

