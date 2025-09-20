Аналитик Меркурис: Зеленский приехал в Красноармейск убеждать ВСУ сражаться

Владимир Зеленский из-за критической ситуации в Красноармейске срочно поехал туда убеждать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сражаться. Истинную цель поездки украинского лидера раскрыл британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Если наблюдать за информацией, которую мы получаем, то можно понять, почему обстановка в Красноармейске стала критической и почему Зеленскому срочно пришлось поехать туда, чтобы уговорить украинских военных продолжать сражаться», — заявил эксперт.

По его словам, по этой причине украинский лидер предупредил правительство о том, что скоро на поле боя начнутся трудные времена.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что Зеленскому стоит последовать совету спецпосланника президента США Кита Келлога и признать потерю республикой части территорий. Он добавил, что если украинский лидер и дальше будет отрицать очевидный факт, то ВСУ будут продолжать терять солдат.