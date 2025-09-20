Дэвис: Зеленскому нужно признать потерю территорий, чтобы избежать потерь в ВСУ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит последовать совету спецпосланника президента США Кита Келлога и признать потерю республикой части территорий. С таким мнением выступил подполковник американской армии в отставке Кит Келлог на YouTube-канале Deep Dive.

«У них [украинцев] есть все доказательства, что они проигрывают. Он [Зеленский] должен признать это, иначе Россия будет идти и дальше на запад от реки Днепр», — сказал аналитик.

Он добавил, что если украинский лидер и дальше будет отрицать очевидный факт, то Вооруженные силы Украины будут продолжать терять солдат.

Ранее в интервью британской газете The Telegraph Келлог посоветовал Украине смириться с фактической потерей территорий.