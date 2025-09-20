Интернет и СМИ
11:33, 20 сентября 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о популярной в Европе мошеннической схеме

«Лаборатория Касперского»: Мошенники используют схему с технологией NFC
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Мошенники атакуют пользователей Android в России с помощью популярной ранее в Европе схемы, в которой используются троянцы и технология NFC. Об этом на конференции Kaspersky CyberSecurity Weekend в Минске рассказал руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов.

В схемах с использованием NFC-троянцев злоумышленники, как правило, убеждают жертву установить вредоносное приложение, которое маскируется под финансовый сервис. После установки пользователя призывают зарегистрироваться в приложении и привязать банковскую карту для верификации.

«В одном из вариантов такой схемы злоумышленники убеждают жертву, что данные банковской карты (кроме ПИН-кода) вводить не нужно и необходимо просто приложить карточку к телефону, к NFC-считывателю», — добавил Галов. Он предупредил, что если пользователь последует этой инструкции мошенников, то данные его банковской карты попадут к злоумышленникам, и они смогут снять деньги либо произвести оплату с помощью карты жертвы.

Галов отметил, что сначала подобные схемы мошенничества были достаточно широко распространены в европейских странах. По его словам, в России этот способ обмана появился в конце 2024 года, а в 2025 году он стал одной из все чаще встречающихся угроз для владельцев Android.

Ранее в «Лаборатории Касперского» назвали самую массовую киберугрозу среди вредоносного программного обеспечения для пользователей Android в России. По данным компании, такой угрозой стал троянец Mamont.

