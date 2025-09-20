Стало известно о переброске Украиной HIMARS на границу с ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили несколько реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS американского производства на границу с Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника в силовых структурах, ВСУ устроили переброску HIMARS для ударов по региону.

«Для нанесения ударов по ДНР со стороны Днепропетровской области на границу с Донецкой народной республикой, предположительно в район населенного пункта Межевая, противником были переброшены несколько установок РСЗО HIMARS», — уточнил информатор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о полученных миллиардах от Запада. Он уточнил, что в октябре Киеву выделят дополнительные средства на сумму 3,5-3,6 миллиардов долларов. «Первые два пакета — по 500 миллионов. В этих пакетах точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS», — подчеркнул политик.