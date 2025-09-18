Бывший СССР
Зеленский рассказал о полученных миллиардах от Запада

Зеленский заявил, что США поставят Киеву ракеты для Patriot и снаряды для HIMARS
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Первые два пакета военной помощи из США, которые оплатили страны ЕС в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке американского вооружения для Украины, будут содержать ракеты для систем ПВО Patriot и реактивные снаряды для HIMARS. Так написал украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев получит за октябрь дополнительные средства на сумму 3,5-3,6 миллиардов долларов. «Первые два пакета — по 500 миллионов. В этих пакетах точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS», — заявил политик.

Ранее Владимир Зеленский призвал дать еще 60 миллиардов долларов, чтобы продолжить конфликт с Россией. По его словам, Киеву потребуется еще столько же средств от зарубежных партнеров для финансирования невоенных расходов.

Незадолго до этого он пообещал проблемы с энергетикой России. Кроме того, он заявил о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводить операции, которые помешали бы российским войскам наносить удары.

