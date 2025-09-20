Экономика
19:06, 20 сентября 2025Экономика

В России предупредили о сбое в доставке цветов

Flowwow: В России возможны проблемы с доставкой цветов из-за Польши и Белоруссии
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России возможны проблемы с доставкой срезанных цветов из-за закрытия погранпереходов Польши и Белоруссии. Об этом предупредили в маркетплейсе Flowwow, сообщает РБК.

«Сейчас грузы перенаправляются через Литву, но на границе образовались большие очереди, что удлиняет сроки доставки и повышает стоимость перевозки», — заявили в компании.

Отмечается, что задержки на границах уже серьезно отразились на цветочном рынке Белоруссии, но ситуация может также повлиять на сроки и стоимость доставки цветов и для российских покупателей.

Польша с 11 сентября полностью закрыла границу с Белоруссией. Глава польского МВД Марчин Кервиньский сообщил, что страна откроет границу с Белоруссией, когда будет уверена в отсутствии угроз для своих граждан со стороны соседнего государства.

