В российском городе раздались взрывы

Shot: Минимум пять взрывов прогремели в Самаре и области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Не менее пяти взрывов прогремело в Самаре и области. Согласно предварительной информации, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал Telegram-канал Shot.

Известно, что в Саратове и области прогремели не менее пяти взрывов. Местные жители сообщили, что громкие звуки в пригороде Самары стали слышны около 03:40 ночи.

По словам очевидцев, прогремели 4-7 взрывов на юго-западе Самары, а в небе сверкали вспышки. Официальные данные пока не поступали.

Ранее в Саратове дрон ВСУ атаковал жилой дом. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В результате происшествия один человек пострадал, строение получило повреждения.

