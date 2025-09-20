Риттер: Ответ НАТО на инцидент с истребителями похож на реакцию поджигателя

Отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер прокомментировал реакцию НАТО на инцидент с российскими истребителями в воздушном пространстве Эстонии. На своей странице в соцсети X он сравнил ее с действиями поджигателя.

«Это была реакция поджигателя на устроенный им пожар», — написал эксперт. Он также прокомментировал слова главы НАТО Марка Рютте о быстрой и решительной реакции на инцидент, отметив, что тот является последним генеральным секретарем альянса.

Ранее пресс-секретарь НАТО Элисон Арт обвинила Москву в том, что российские самолеты якобы вторглись в небо над Эстонией. Она добавила, что альянс немедленно отреагировал на инцидент, однако не уточнила, как именно.

В ответ Минобороны России заявило, что истребители совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, но от курса не отклонялись и воздушное пространство других стран не нарушали.