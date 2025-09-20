Экономика
12:46, 20 сентября 2025Экономика

Южная Осетия отметила юбилей

В «Нижнем Зарамаге» пувеличена пропускная способность на 25%
Арина Орлова (Редактор)

Фото: Пресс-служба президента Южной Осетии / ТАСС

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко провел рабочую встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Его визит приурочен к 35-летию провозглашения Республики Южная Осетия. В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества.

«Большое спасибо за приглашение посетить Южную Осетию в такой день – в день 35-летия республики. Огромная честь – разделить с вами, со всем осетинским народом радость от этого события», — отметил Кириенко.

В знак уважения и дружбы Сергей Кириенко подарил президенту Гаглоеву статуэтку Георгия Победоносца.

«Наши народы многое объединяет: вера, история, общие герои – и святые, которых чтят и осетины, и русские. Знаю, что для православных осетин большое значение имеет образ Георгия Победоносца, а многие даже отождествляют его с нартским божеством Уастырджи. Для русских Георгий Победоносец – один из наиболее почитаемых святых, он изображён на гербе нашей столицы. Пусть этот символ напоминает вам, что Южная Осетия и Россия всегда в одном строю – под заступничеством святого Георгия», — подчеркнул он.

В рамках визита состоялось ознакомление с работой пункта пропуска «Нижний Зарамаг» на границе Северной и Южной Осетии. Здесь установили портальный инспекционно-досмотровый комплекс, который позволяет непрерывно сканировать проезжающие авто и выявлять запрещенные предметы. В среднем границу в «Нижнем Зарамаге» проезжает до 1500 легковых машин в сутки, это около 3-4 тысяч пассажиров. Благодаря принятым решениям Минтранса и государственных контрольных органов пропускная способность уже выросла на 25%.

