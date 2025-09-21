16-летняя девушка отбилась от двух акул и лишилась ноги

В Белизе две акулы покусали 16-летнюю девушку

Жительница штата Колорадо, США, Аннабель Карлсон пережила нападение двух акул и лишилась ноги. Об этом она рассказала FOX31.

16-летняя Карлсон отдыхала в Белизе с семьей. Они отправились нырять с аквалангом и даже смогли увидеть несколько акул. После этого члены семьи решили прыгать с палубы в море, и Аннабель сделала это первой.

«Когда я прыгнула и ударилась о воду, из-под судна вынырнула акула и начала кусать меня за руки», — рассказала девушка. Ей пришлось ударить акулу шесть раз, чтобы отбиться. Дайверы бросили Карлсон спасательный круг. Как вспоминает девушка, она с огромным трудом дотянулась до него. В этот момент в ее ногу вцепилась вторая акула.

Родственники Аннабель стали кидать в хищниц кислородные баллоны, и ее наконец затащили на борт. В аптечке на судне не оказалось ничего, что могло бы помочь в такой ситуации. Помог один из дайверов: он наложил девушке жгут, который захватил с собой.

Карлсон пришлось провести в больнице месяц. После возвращения домой она снова почувствовала себя плохо. Как выяснилось, укус второй акулы занес в организм инфекцию. Чтобы спасти девушке жизнь, ногу пришлось ампутировать.

Несмотря на трудности, Аннабель не потеряла любовь к жизни. Она уже научилась заниматься пилатесом и плавать без одной конечности.

Ее мечта — открыть фонд, который будет поставлять аптечки на суда и в кемпинги. «Если бы мне не наложили жгут, меня бы сегодня здесь не было», — объяснила американка.

Ранее сообщалось, что в Галвестоне, США, акула набросилась на девочку и оторвала кусок ноги. Врачи скрепили ее рану 13 медицинскими скобами.