Акула набросилась на восьмилетнюю девочку и оторвала у нее кусок ноги

В Галвестоне, США, акула набросилась на девочку и оторвала кусок ноги. Об этом пишет KWTX.

Восьмилетняя Харпер Очоа и ее мать Кристи отдыхали на пляже. Девочка играла на мелководье, как вдруг почувствовала, что что-то схватило ее за ногу. Харпер не поняла, что произошло, просто оттолкнула загадочное существо и стала звать мать на помощь.

Когда Харпер вытащили из воды, Кристи заметила рваную рану на ее голени. Сначала она думала, что на девочку напал скат. В больнице ей сказали, что ребенок стал жертвой акулы. Врачи скрепили ее рану 13 медицинскими скобами.

Ожидается, что Харпер быстро восстановится. Девочка уже хочет вернуться на пляж.

Ранее сообщалось, что в США, неподалеку от побережья острова Ки-Ларго, акула напала на восьмилетнего мальчика. Ребенок выжил, его доставили в больницу.

