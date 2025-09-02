Из жизни
05:37, 2 сентября 2025Из жизни

В США акула напала на восьмилетнего мальчика

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В США, неподалеку от побережья острова Ки-Ларго, акула напала на ребенка, который плавал в водоеме. Ребенок выжил и был госпитализирован, сообщил офис шерифа округа Монро в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Восьмилетний мальчик плавал с маской и трубкой, когда его укусила акула примерно в 15.24 (22.24 мск — прим. «Ленты.ру») в понедельник, 1 сентября 2025 года, у побережья Ки-Ларго, Флорида, со стороны океана», — говорится в сообщении.

Ребенка доставили в госпиталь в Майами. Не уточняется, какие именно травмы он получил и в каком состоянии находится. Отмечается, что о произошедшем уведомили Береговую охрану и Комиссию по охране рыбных и диких животных Флориды.

Ранее сообщалось, что на Камчатке стадо оленей испугалось вертолета и затоптало детенышей.

