05:27, 2 сентября 2025

В российском регионе стадо оленей испугалось вертолета и затоптало детенышей

Mash: На Камчатке стадо оленей испугалось вертолета и затоптало детенышей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В село Алука на Камчатке прилетел вертолет, на борту которого находилась избирательная комиссия, чтобы провести там досрочное голосование. Однако воздушное судно приземлилось неподалеку от стада оленей, из-за чего те сильно испугались и, проломив ограждение, затоптали детенышей, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Всего в стаде насчитывается около 1500 голов. «Борт сел рядом с копытными: из-за шума те рванули, ломая забор. Позже выяснилось: оленята получили тяжелые травмы — у многих были сломаны копыта и рога», — говорится в сообщении. Уточняется, что рога отрывались вместе с частью черепа.

Ранее сообщалось, что в ЮАР слон затоптал директора элитного заповедника. Мужчина считал, что животные ему доверяют, и «забыл, что они остаются дикими».

