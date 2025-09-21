Интернет и СМИ
Дочь Михаила Турецкого обманули на миллионы рублей

Эммануэль Турецкая

Эммануэль Турецкая. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Дочь Михаила Турецкого Эммануэль обманули мошенники минимум на 6 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что девушка перевела украинскому экстремисту свои сбережения, а также часть средств отца.

По информации Mash, 18 сентября Эммануэль позвонили из «службы доставки» — девушка назвала код из СМС. После «сотрудница Госуслуг» перевела разговор в Zoom, где с ней общался представитель «Росфинмониторинга», а потом «следователь» с включенной лампочкой.

По словам пострадайшей, атмосфера была очень правдоподобной — все сотрудники были в униформе. На нее психологически надавили: сказали, что она «переписала деньги экстремисту с Украины», заставили извиниться и задекларировать все накопление семьи, чтобы избежать обыска.

Когда девушка рассказала обо всем своей парню, он объяснил, что это были мошенники, и настоял сообщить семье.

Реакция Михаила Турецкого была лаконичной: «Я после этого еще больше тебя люблю. Ты для меня такая наивная, такая бесхитростная — мечта поэта. Такая девочка, такая нерациональная!».

Ранее МВД России предупредило, в каких случаях стоит насторожиться при поиске спутника жизни на сайтах знакомств.

