Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:35, 21 сентября 2025Мир

Глава одной из стран НАТО описал Запад словами «больше не модель для подражания»

Орбан: Запад больше не является моделью для подражания
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Запад больше не является моделью для подражания, и нужно быть мужественным, чтобы это признать. Об этом в социальной сети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Нам нужно мужество — интеллектуальное, политическое и личное, — чтобы признать, что Запад больше не является образцом для подражания, и показать, что есть лучший путь», — написал он.

Политик подчеркнул, что Европейский союз балансирует на грани из-за долгов, миграции насилия и провальной политики. По его словам, Будапешт будет стоять на своем: оставаться свободным от мигрантов, поддерживать семью и предоставлять работу для тех, кто этого хочет.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия вслед за США намерена признать движение «Антифа» террористической организацией. Он подчеркнул, что нападавшие на мирных людей на улицах представители движения впоследствии стали депутатами Европарламента и «начали читать венграм лекции из Брюсселя».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зайдет слишком далеко». В ЕС растет недовольство антироссийским курсом. К каким последствиям это может привести?

    В Кремле сравнили график Путина с доменной печью

    Российский фигурист Гуменник завоевал путевку на Олимпиаду-2026

    Песков назвал лидера лагеря сторонников войны

    Силуанов объяснил охлаждение российской экономики

    Формат прямой линии с президентом сделают более информативным

    19-летний российский певец резко поднял цену на корпоративы из-за популярности

    Песков рассказал об отношениях Путина и Трампа

    Песков рассказал о своей первой георгиевской ленточке

    Глава ЕК высказалась о введении пошлин для Индии и Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости