Глава одной из стран НАТО описал Запад словами «больше не модель для подражания»

Орбан: Запад больше не является моделью для подражания

Запад больше не является моделью для подражания, и нужно быть мужественным, чтобы это признать. Об этом в социальной сети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Нам нужно мужество — интеллектуальное, политическое и личное, — чтобы признать, что Запад больше не является образцом для подражания, и показать, что есть лучший путь», — написал он.

Политик подчеркнул, что Европейский союз балансирует на грани из-за долгов, миграции насилия и провальной политики. По его словам, Будапешт будет стоять на своем: оставаться свободным от мигрантов, поддерживать семью и предоставлять работу для тех, кто этого хочет.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия вслед за США намерена признать движение «Антифа» террористической организацией. Он подчеркнул, что нападавшие на мирных людей на улицах представители движения впоследствии стали депутатами Европарламента и «начали читать венграм лекции из Брюсселя».