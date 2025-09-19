Венгрия захотела последовать примеру Трампа по одному вопросу

Премьер Орбан: Венгрия вслед за США признает движение «Антифа» террористическим

Венгрия вслед за США намерена признать движение «Антифа» террористической организацией. Об этом сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан, его слова приводит представитель венгерского правительства Золтан Ковач на своей странице в социальной сети X.

«Вслед за решением президента США Дональда Трампа Венгрия официально признает "Антифа" террористической организацией. Представители этого движения приехали в Венгрию, нападали на мирных людей на улицах, а потом стали депутатами Европейского парламента и начали читать лекции венграм из Брюсселя», — заявил венгерский премьер.

Орбан подчеркнул, что для Будапешта такая ситуация неприемлема.

18 сентября Трамп объявил «Антифа» крупной террористической организацией. Он охарактеризовал движение как «больную, опасную и радикально левую катастрофу» и предупредил, что будет настоятельно рекомендовать расследовать деятельность всех, кто спонсирует его.