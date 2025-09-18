Мир
03:48, 18 сентября 2025

Трамп объявил антифашистов террористами

Трамп объявил движение антифа террористическим
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Keith / Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил движение антифа террористической организацией. Об этом он написал в своей сети Truth Social.

«Рад сообщить нашим многочисленным патриотам, что я объявляю антифа крупной террористической организацией», — указал глава государства. Он охарактеризовал движение антифашистов как «больную, опасную и радикально левую катастрофу» и предупредил, что будет настоятельно рекомендовать расследовать деятельность всех, кто спонсирует антифа.

11 сентября стало известно, что на патронах, найденных на месте стрельбы в американского консервативного активиста Чарли Кирка, были обнаружены лозунги движений антифа.

Ранее американист, политический аналитик Павел Дубравский в комментарии «Ленте.ру» указал, что организатором июльских беспорядков в Лос-Анджелесе могли быть леворадикальные группировки антифа. «Почерк очень похож на антифу: кто-то из толпы нападает на полицейского и скрывается обратно в толпе. Полиция пытается вытащить его — и это провоцирует агрессию остальных», — заметил он.

