16:09, 21 сентября 2025Силовые структуры

МВД раскрыло способы отличить письмо «Госуслуг» от писем мошенников

МВД: Отличить письмо «Госуслуг» от фишинга можно по адресу отправителя и ссылкам
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Настоящее письмо от «Госуслуг» можно отличить от писем с фишингом по адресу отправителя, ссылкам и содержанию. Об этом в Telegram сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Как отличить письмо от "Госуслуг" от фишинга: уведомления приходят только на email или СМС, указанные в личном кабинете. В мессенджерах рассылки нет», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что отличить письма также поможет адрес отправителя — письма от Госуслуг могут отправляться лишь с официальных адресов, любое несовпадение означает, что сообщение прислали мошенники. Также граждан призвали обращать внимание на ссылки, так как официальные сообщения содержат ссылки только на сайт gosuslugi.ru.

Кроме того, в настоящих письмах от Госуслуг не будут запрашивать данные СНИЛС, банковских карт, а также проверочные коды. Информация о штрафах и выплатах всегда дублируется в личном кабинете, а получателя никогда не просят перезвонить или отправить код из СМС.

