На Украине объявили в розыск Дмитрия Патрушева

СБУ объявила в розыск зампреда правительства РФ Дмитрия Патрушева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

Уточняется, что Патрушев был объявлен в розыск 18 июля. Ему заочно предъявлены обвинения по статье о военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Отмечается, что поводом для обвинений стала якобы кража украинского зерна с вошедших в состав России территорий.

Ранее СБУ объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллу Памфилову. Ей вменяется предполагаемое посягательстве на территориальную целостность Украины, а также якобы соучастие в ведении «агрессивной войны».

